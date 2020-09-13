Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Süper Lig’de açılışı Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası önüne hareketlenen Tyler Boyd, ceza sahası dışından çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen’e çarpan top filelere gitti.
Bu golle Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçerken, Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk golü de Boyd’dan geldi. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor deplasmanında açan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, geçen sezonki ilk golünü ikinci haftada oynanan Göztepe mücadelesinde Güven Yalçın kaydetmişti.
Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd'un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD'li oyuncudan geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında 2-0 öne geçerken, yeni transfer Mensah, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan İspanya'nın Real Betis Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuracağı bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.