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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 21:45
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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

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IHA

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd'un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD'li oyuncudan geldi.

Süper Lig’de açılışı Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası önüne hareketlenen Tyler Boyd, ceza sahası dışından çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen’e çarpan top filelere gitti.

Bu golle Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçerken, Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk golü de Boyd’dan geldi. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor deplasmanında açan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, geçen sezonki ilk golünü ikinci haftada oynanan Göztepe mücadelesinde Güven Yalçın kaydetmişti.

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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi
Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd'un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD'li oyuncudan geldi.

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