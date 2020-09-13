Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.

Victor Ruiz'i oynatamayan Real Betis FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan İspanya'nın Real Betis Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuracağı bildirildi.