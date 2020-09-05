Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.
Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 7 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.