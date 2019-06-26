Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz

Kartal’da teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın getirilmesinden sonra takım içindeki hiyerarşi de netleşti. Devre arasındaki ara transfer döneminde yuvaya dönen Burak Yılmaz beklenildiği gibi bu sezon Siyah-Beyazlı takımda kaptanlık pazubandını takacak ilk isim oldu. Geçen sezon da kaptanlar arasında yer alan Atiba Hutchinson da ikinci kaptanlık görevini üstlenecek. Bu iki oyuncunun olmadığı maçlarda ise Domagoj Vida üçüncü kaptan olarak görev yapacak. Geçen sezon kaptanlar arasında yer alan Oğuzhan Özyakup ise bu sezon ancak bu 3 oyuncu olmazsa sahaya kaptan olarak çıkacak.

(Star)