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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 14:36
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  • 08 Mart 2020 Pazar 14:36

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Sergen Yalçın'ın jokeri oldu

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Sergen Yalçın'ın jokeri oldu

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Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd, Sergen Yalçın'ın jokeri oldu.

Beşiktaşımızda geldiği günden bu yana en iyi performans gösterdiği döneme giren Tyler Boyd, teknik direktör Sergen Yalçın'ın jokeri haline geldi.

Başarılı teknik adam "Benim oyuncumsa ve gitmeyecekse değerlendirmem gerek" dediği Boyd'u geldiğinden bu yana sağ açık, sol açık, ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı mevkide kullandı.

Her konuşmasında Boyd'a, "jokerimsin" diyen Sergen'in, ABD'lı oyuncunun mücadelesi ve koşu kalitesini beğendiği bildirildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan Boyd, 2 gol atma başarısı gösterdi.

(Sabah)

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