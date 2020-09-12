Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlandı

SPOR GÜNDEMİ

Fener'in yeni golcüsü bu hafta geliyor Fener'in yeni golcüsü bu hafta geliyor Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.

Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.

Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanından döndüğü 2-1'lik galibiyeti yazdı.

Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor, telefonlara cevap vermiyor Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor, telefonlara cevap vermiyor Trabzonspor'da Beşiktaş maçına 1 gün kala Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Bordo-Mavililerin 3 gündür Norveçli golcüsüne ulaşamadığı, oyuncunun telefonlara yanıt vermediği ortaya çıktı.