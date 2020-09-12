Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yer almadığı çalışmayı yardımcı antrenörler yönetti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı.
5’e 2 top kapma, kısa koşular ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarın saat 20.00’de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, saat 17.00’de özel uçakla Trabzon’a giderek maç saatini bekleyecek.
Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.
Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.
Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanından döndüğü 2-1'lik galibiyeti yazdı.
Trabzonspor'da Beşiktaş maçına 1 gün kala Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Bordo-Mavililerin 3 gündür Norveçli golcüsüne ulaşamadığı, oyuncunun telefonlara yanıt vermediği ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.