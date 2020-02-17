Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında gözler Burak Yılmaz'da olacak

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına izin vermez' 'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına izin vermez' Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in Başkan Erdoğan ile ilgili “Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez” dedi.

Yine ırkçılık, yine Avrupa! Bir skandala daha imza attılar Yine ırkçılık, yine Avrupa! Bir skandala daha imza attılar Portekiz 1’inci Futbol Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Fatih Terim'in derbide büyük ikilemi! Hangisi oynayacak? Fatih Terim'in derbide büyük ikilemi! Hangisi oynayacak? Sakatlığını tamamen atlatan Falcao, 2 maç sonra formasına kavuştu. Malatyaspor maçında 81’de oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 1 net fırsat harcadı, 1 de gollük pas verdi. Fatih hoca, Fenerbahçe derbisinde Adem ile Falcao arasında bir seçim yapacak.

Beşiktaş'ta flaş Mircea Lucescu kararı Beşiktaş'ta flaş Mircea Lucescu kararı Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ismi gündemden kalkıyor. Yeniden yapılanma sürecinde kulübe yardımcı olması düşünülen Rumen futbol adamının ilerleyen yaşının uzun vaadeli planlama yapmasına engel teşkil edeceği gerekçesiyle bugün yönetim kurulunda yapılacak toplantıdan olumsuz karar çıkması bekleniyor.

Ersun Yanal'ı yakan ikili! Bu inadından vazgeçmedi... Ersun Yanal'ı yakan ikili! Bu inadından vazgeçmedi... Ersun Yanal her kayıp sonrası Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu anlattı. Ancak kendi kurduğu kadroya rağmen neden geçen seneye yakın puan ortalaması olduğunu; Tolga ve Jailson takıntısını bir türlü açıklamadı.