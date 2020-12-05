Beşiktaş'ta tarih belli oldu

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Başakşehir kazanmayı unuttu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ve Leipzig'e mağlup oldu. Okan Buruk'un takımında 3 puan hasreti toplamda 5 maça çıkmış durumda.