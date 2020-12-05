Beşiktaş'ta tarih belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Toplantı, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ve Leipzig'e mağlup oldu. Okan Buruk'un takımında 3 puan hasreti toplamda 5 maça çıkmış durumda.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı, 19 Aralık Cumartesi günü internet ortamında yapılacak.
Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.