Beşiktaş'ta sözleşme görüşmeleri askıya alındı

Kara Kartal sözleşmesi sona erecek olan Gökhan, Caner ve Atiba ile bu hafta görüşmeyi planlıyordu. Ancak gelişmeler sonrasında pazarlıklar ileri bir tarihe ertelendi.

Siyah-Beyazlılar'da 8 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından camia büyük bir üzüntü yaşadı. Bu ortamda futbol konuşmak istemeyen yönetim, sözleşme görüşmelerini de ileri bir tarihe erteledi.

Tek gündem sağlık

Bu hafta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile pazarlık masasına oturulması bekleniyordu. 3 oyuncunun da bu kararı olgunlukla karşıladığı ve tek gündemlerinin sağlık olduğunu bildirdikleri gelen haberler arasında.

(Fanatik)