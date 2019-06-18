Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Burak Yılmaz, Lecce'ye mi transfer oluyor?

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Yıldız golcü Burak Yılmaz ile ilgilenen Lecce’nin İstanbul’a gelmesi ve menajer Özkan Doğan’la birlikte Beşiktaş’ın kapısını çalması İtalya basınına sızdı. Tecrübeli futbolcu için siyah beyazlı kulübe 3 milyon Euro, Burak’a ise yıllık 3,5 milyon Euro teklif eden Serie A ekibi transferde bir hayli ısrarcı görünürken, Lecce’nin Ertuğrul Ersoy girişimlerini yine Özkan Doğan aracılığıyla yapması dikkatlerden kaçmadı.

BURAK YILMAZ'A İKİ KATI MAAŞ

33 yaşındaki Burak Yılmaz’a 3 yıllık kontrat öneren ve kendisine büyük değer verdiklerini her fırsatta dile getiren Lecce Sportif Direktörü Meluso, ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Beşiktaş’ı köşeye sıkıştırırken, şu anda kulübünden kazandığı yıllık ücretin iki katı teklifi alan milli futbolcunun da Lecce’ye ve İtalya Ligi’ne sıcak baktığı dile getirildi.

Burak Yılmaz haricinde Ertuğrul Ersoy transferinde de ortak hareket eden Meluso-Özkan Doğan ikilisi Bursaspor’la da masaya oturmuş durumda.

UMUT GÜNER'DEN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, siyah beyazlı ekibin adı İtalyan kulübü Lecce ile anılan golcü yıldızı Burak Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Güner, "Lecce'den Burak Yılmaz için gelen herhangi bir resmi teklif yok. Ama gelse de Burak'ı satmayız" şeklinde konuştu.