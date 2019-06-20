Beşiktaş'ta Solteldo bombası

AKŞAM

YENİ sezonda kadrosunu gençleştirme çalışması yapan Beşiktaş’ın, Santos’ta forma giyen Venezuellalı golcü Yeferson Soteldo’nun transferi konusunda girişimlerde bulunduğu bildirildi. Quaresma ve Lens’i satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın kanada takviye yapmayı planladığı 21 yaşındaki genç oyuncu Copa America’da da Venezuella forması giyiyor. Brezilya basını Beşiktaş scout ekibinin genç oyuncuyu turnuva başından beri izlediğini, yönetimin de transferi konusunda girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

HENÜZ KARİYERİNİN BAŞINDA

Santos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun ayrılmasına Teknik Direktör Jorge Sampaoli’nin de onay verdiği belirtiliyor. Geçen sezon Santos’ta 10 maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun 2 de golü bulunuyor. Soteldo, Copa Amerika’da da Venezuella kadrosunda yer almasına rağmen yedek olarak sahaya çıkıyor. Genç oyuncu Brezilya ile golsüz berabere biten son maçta ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Genç oyuncu Venezüella Milli Takımı’ya çıktığı 10 maçta gol atma başarısı gösteremedi.