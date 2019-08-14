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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:59
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:59

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas ve taktik programların yer aldığı çalışmalarla devam ederken, yarım sahada çift kale taktik maç ve şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Öte yandan, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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