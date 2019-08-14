Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas ve taktik programların yer aldığı çalışmalarla devam ederken, yarım sahada çift kale taktik maç ve şut organizasyonlarıyla sona erdi.
Öte yandan, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.
Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
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