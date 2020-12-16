Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd kararı

Beşiktaş Yönetimi, sezon başında hem indirimi kabul etmeyip hem de kulübe katkısı olmayan; İsimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’i kadro dışı bırakmıştı. Bu hareketle, ilk etapta yabancı kontenjanını dengeleyen yönetim, transfer döneminin son gününde sürpriz bir şekilde Leicester City’nin Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal’i kiralayınca planlama bozuldu. İdareciler, başarılı oyuncuya listede yer açabilmek için teknik ekiple görüştükten sonra takımın hücum hattında o dönemde en fazla süre alan ismi Tyler Boyd da liste dışına gönderildi.
OCAK AYINDA TAKIMA DÖNÜYOR
Resmi olarak kadroda yer almasa da Jeremain Lens, İsimat Mirin ve Douglas gibi ayrı sahada değil takımla beraber çalışmalarını sürdüren ABD’li kanat oyuncusu, Ocak ayında ekibe geri dönecek.
SERGEN YALÇIN DURUMUNDAN MEMNUN
Takımın ilk 11’de en fazla görev yapan futbolcusuyken zorluk çıkarmadan yaklaşık 3 aylık periyotta kadro dışında kalmayı kabul eden 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda Beşiktaş macerasına kaldığı yerden devam edecek. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, ikinci yarıda Boyd’u kadrosunda istediği bildirildi.
HASIC KİRALANIYOR
Bu gelişmenin ardından yönetimin, takımın seviyesinde bulunmayan Bosnalı futbolcu Ajdin Hasic’i ikinci yarıda başka bir kulübe kiralamak için çalışmalara başladığı ifade edildi.
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Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin'le birlikte kadro dışı bırakılan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Tyler Boyd, devre arasında takıma dönüyor. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, ABD'li futbolcuya ligin ikinci yarısında görev vermeyi düşünüyor.