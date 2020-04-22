Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ekibini topladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi bir araya geldi.

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Yardımcıları; Murat Şahin, Çağdaş Atan, Ozan Köprülü ve performans hocası Stefano Marrone'yla bir görüşme yapan Yalçın, futbolcuların durumlarıyla ilgili olarak bilgi aldı.

Sosyal mesafe kuralının gözetilerek yapıldığı toplantıda gelecek sezonun planlamasının da konuşulduğu kaydedildi.

(Fanatik)