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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:49
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Beşiktaş'ta şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı

Beşiktaş'ta şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisinin aralık sayısındaki yazısında salgın nedeniyle birçok gelirden mahrum kaldıklarını kaydederek, "Göreve geldiğimizde önümüzde pozitif bir tablo yoktu. Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurdukları kadronun 'pahalı oyuncu iyi oyuncudur' algısını yıkacağını belirten Çebi, şunları ifade etti:

"Sadece kulübümüz değil rekabet ettiğimiz güzide kulüplerimiz de son 20 yıldaki müsrif tutumlarını sonlandırmadıkları takdirde yok olma tehlikesini atlatamayacaklar. Biz Beşiktaş'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen 'Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür' algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda."

Kulüpte geçmiş dönemlere yönelik incelemenin devam ettiğini ve raporu alır almaz kamuoyuna sunacaklarını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Camiamızda önemli beklentilerden birinin kulübümüzün 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme sonuçları olduğunu biliyorum. İlgili firma incelemeyi tamamlamak için var gücüyle çaba harcıyor. Ancak gerek işin büyüklüğü ve ağırlığı gerekse pandemi nedeniyle raporu henüz tarafımıza teslim edemediler. Raporu teslim alır almaz denetim kurulumuz ve hukukçularımız ile gerekli müzakereleri yapıp inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada amaç kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil gerçeği ortaya çıkartmaktır."

Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini belirten Çebi, "Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var. Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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