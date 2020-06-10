Beşiktaş'ta sahne Güven Yalçın'ın

Pandemi sürecinde ara verilen ve yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk maçına cumartesi günü Antalyaspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta üç oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Burak Yılmaz cezalı, Ruiz ve N'Koudou ise sakat durumda. Siyah-beyazlılarda en çok Burak Yılmaz'ın oynayamayacak olması can sıkıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise bu durumu avantaja dönüştürmek için planını belirledi.
SERGEN YALÇIN PARLATACAK
Tecrübeli teknik adam, formayı Güven Yalçın'a vermeyi düşünüyor. Gittiği her takımda formu düşük oyuncuların performanslarını artırmasıyla bilinen Sergen Yalçın, şimdi de Güven Yalçın'ı parlatmayı hedefliyor. Elli yedi yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor maçında ilk on birde başlatmayı düşündüğü genç forvetin kendini göstererek piyasasını artırması için yardımda bulunmuş olacak.
FRANSIZLAR YARIŞTA
Siyah-beyazlı yönetim de sezon sonunda Güven Yalçın'ın satışından ciddi gelir bekliyor. Fransa'nın Bordeaux ve Nimes takımları, iki sezondur Beşiktaş forması giyen Güven'i kadroya katmak için bir yarış içine girmiş durumda. Siyah-beyazlılarla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Almanya doğumlu futbolcunun piyasa değeri 3,5 milyon avro civarında. Beşiktaş yönetimi, Bordeaux ve Nimes'in rekabetinden dolayı bu rakamı daha yukarı çekmeyi hedefliyor.
BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ
Beşiktaş'a geldiği ilk sezonda 22 maçta 8 gol ve 4 asist üreterek başarılı bir performans sergileyen genç yıldız, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı formayla bu sezon da 22 maça çıkan Güven, sadece iki gollük katkı verebildi.
(Türkiye)
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