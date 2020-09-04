Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday Yedlin

Beşiktaş Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi.
Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi.
Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilmişti.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.