Beşiktaş'ta Rebocho'ya zorunlu veda! Planlar rafa kalktı...

Beşiktaş Yönetimi, Pedro Rebocho'nun kiralık sözleşmesinde yer alan 20 maçta oynaması halinde devreye girecek 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmıştı. Guingamp kulübü ile anlaşarak bu yükümlülükten kurtulan siyah-beyazlılar çok daha makul bir bedelle Portekizli sol bekin bonservisini almayı planlıyordu ama koronavirüs nedeniyle mali krizin daha da ağırlaşması yönetimin tüm hesaplarını bozdu.
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Gelecek sezon için transferde kiralık veya bonservisi elinde olan isimleri kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlıların, Rebocho için yapılan planları rafa kaldırdığı belirlendi. Alt yapıdaki gençlerden daha fazla yararlanmak isteyen Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.
Bu arada sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile bir görüşme yapacak olan yönetimin buradan çıkacak sonuca göre Rebocho'yu bir yıl daha kiralama seçeneğini gündemine alabileceği de ileri sürüldü.
(Milliyet)
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