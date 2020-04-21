Beşiktaş'ta pazarlıklar başladı

Beşiktaş'ta koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı maaş indirimi görüşmeleri başladı…

AKŞAM

Başkan Ahmet Nur Çebi, dünkü idman sonrasında Kaptan Burak Yılmaz ile bir araya geldi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu.

NURULLAH TEKLİFİ

Öte yandan Beşiktaş, 22 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan için Samsun’a teklif yaptı. Karadeniz ekibinin Başkanı Yüksel Yıldırım, “Çebi ile telefonda görüştük. Nurullah satılık değil. İleride satarsak, kendileriyle konuşacağımızı söyledim” dedi.