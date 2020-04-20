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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:55
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:55

Beşiktaş'ta Necip'ten sonra 'Feda' diyen ikinci isim Vida

Beşiktaş'ta Necip'ten sonra 'Feda' diyen ikinci isim Vida

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Necip'ten sonra Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida da maaş indirimi konusunda yönetime yeşil ışık yaktı.

Yıllık 3 milyon euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, “Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce de teklifler gelmişti ama ayrılmak istememiştim. Maddi konularda sanırım ortak bir noktada buluşabiliriz” dedi

Yaşanan mali kriz nedeniyle bir süre önce yerli ve yabancı futbolcularla yıllık ücret indirimi konusunda görüşme başlatan Beşiktaş Yönetimi, pazarlıklarda ikinci tura hazırlanıyor. Futbolcularla bu kez daha kapsamlı bir şekilde görüşecek olan siyah-beyazlıların, Necip Uysal’dan sonra Domagoj Vida’nın da yeşil ışık yakmasıyla bir hayli umutlandığı belirlendi.

Üç milyon euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Hırvat futbolcunun maaş indirim konusunda kararını henüz açıklamasa da yakın çevresine, “Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce de teklifler gelmişti ama Beşiktaş’tan ayrılmak istememiştim. Sanırım ortak bir noktada buluşabiliriz” dediği öğrenildi.

Necip’ten sonra Vida’nın da indirim mesajı vermesinden mutluluk duyan siyah-beyazlı yöneticilerin ikinci tur görüşmelerde, “Yeni sezon için bize menajerler birçok oyuncu öneriyor. Fakat bizim önceliğimiz sizlersiniz. Biz sizlerden indirim isterken, transferde astronomik rakamlar harcamayız” ifadelerini kullanacağı aktarıldı.

Maaş indirimi konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte hareket eden yöneticilerden Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, krizi tamamen çözmek için önümüzdeki günlerde yoğun mesai harcayacak. Bu arada geçmiş dönem maaşların tamamının ödenmemiş olması sebebiyle indirim isteme konusunda eli sağlam olmayan yönetimin, oyuncuların hesaplarına bir miktar para yatırmak için kaynak arayışı içinde olduğu kaydedildi.

(Milliyet)

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