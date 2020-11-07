Beşiktaş'ta Montero'nun performansı beğenilmedi

Beşiktaş'ta akatlanan Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero, Brezilyalı stoperi adeta mumla arattı. Mirallas'ın golünden önce Dicko'yu engelleyemeyen İspanyol stoper, kaleci Ersin'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda da başroldeydi. Avantajlı durumda olmasına rağmen Muhammet Demir'i durduramayan Montero, Ersin'i de yakarken, büyük eleştiri topladı.
Eksi 2 averaj!
Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın gol averajı da eksi 2'ye düştü. Süper Lig'de çıktığı 7. karşılaşmada 3. yenilgisini alan siyah-beyazlı takım attığı 10 gole karşılık, kalesinde 12 gol gördü.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.
Fenerbahçe ve eski yöneticileri "Futbolda Şike Kumpası" davasında delil yetersizliği nedeniyle suçsuz bulundu. Yargıtay'ın usulden bozma kararı sonrasında yeniden görüşülen dava dün karara bağlandı. Mahkeme, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım dahil 19 sanığın beraatine karar verdi.
İspanyol basını Lille'de forma giyen Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hayali olan Barcelona'da forma giymeye her geçen gün yaklaştığını açıkladı.
Koronavirüs sonrası devam eden Serie A'da gösterdiği performansı bu sezon da devam ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak isterken, diğer kulüpler de gözünü Hakan'a çevirmiş durumda.
Beşiktaş, 8. haftanın açılış maçında G.Antep'e konuk oluyor.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya 3-1 kaybettiği maçı yorumladı. Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça Josef de Souza'yla başlamamasına "bence pişman olmuştur" sözleriyle yorumladı.