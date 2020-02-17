Beşiktaş'ta Mircea Lucescu defteri daha açılmadan kapanıyor

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ismi gündemden kalkıyor. Yeniden yapılanma sürecinde kulübe yardımcı olması düşünülen Rumen futbol adamının ilerleyen yaşının uzun vaadeli planlama yapmasına engel teşkil edeceği gerekçesiyle bugün yönetim kurulunda yapılacak toplantıdan olumsuz karar çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu dosyası rafa kalkıyor.

İş tanımı net olmayan ve kulübe yeniden yapılanmada yardımcı olması adına göreve getirilmesi düşünülen 74 yaşındaki Rumen teknik adam için bugün son kez yönetim kurulunda oylama yapılacak.

Ancak ilerleyen yaşından dolayı uzun vadeli planlama noktasında sıkıntılar yaşanacağı düşünülen Lucescu için oylamadan olumsuz sonuç çıkması bekleniyor.

(Sabah)