Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim'

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.

Beşiktaş’ta yeni bir Âdem Ljajic krizi yaşanıyor. Yıldız oyuncu koronavirüs endişesiyle ailesinin yanına gitmek istiyor. Siyah-beyazlı kulüpte bir süre önce Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng de ülkelerine gitmek istemiş ancak yönetimden izin alamamıştı.

Süper Lig’in ertelenmesi ve şu anda akıbetinin belli olmaması sebebiyle takımdan hiçbir oyuncunun ayrılmasına müsaade etmeyen siyah-beyazlı yönetimin bu konudaki tavrının devam edip etmeyeceği merak konusu.

Yönetimin kapısını çalan isim bu defa Ljajic oldu. Gösterdiği performansla bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Boşnak asıllı yıldız da ailesinin yanında olmak için izin istedi. Koronavirüs tehdidi sebebiyle büyük bir korku içinde olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, Sırbistan’ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde yaşayan anne ve babasının sağlık durumundan endişeleniyor.

KOCADAĞ DEVREDE



Sırbistan hükûmetinin, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını almak için göndereceği uçakla ülkesine dönmek isteyen Ljajic "Bu süreç daha çok uzayacak. Bizi boşu boşuna burada bekletmeyin. Annem ve babam 60 yaşın üzerinde. Onlara yardımcı olmak istiyorum. Burada hiçbir şey yapmadan durmak beni çok üzüyor" diyerek yönetimden anlayış bekledi.

Futbolculara olan yakınlığıyla bilinen Asbaşkan Emre Kocadağ, Ljajic'le yaptığı görüşmede yıldız oyuncuyu şimdilik sakinleştirmeyi başardı. TFF'nin erteleme konusunda vereceği son kararı beklediklerini belirten Kocadağ "Takımda benzer durumda çok isim var. Şu anda ligin durumu belli değil. Çok yakında çözüme kavuşacak" diyerek yıldız oyuncunun biraz daha sabretmesini istedi. (Türkiye Gazetesi)