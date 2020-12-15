Beşiktaş'ta kupa mesaisi sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. İdman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.
'VAR kaldırılsın' diyen Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.
Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaştıklarını açıkladı!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor
Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.