Beşiktaş'ta koronavirüs paniği!

Fenerbahçe, resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamıştı.
Bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler ile 8 Mart'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Sigorta'da da kontrol kararı alındı.
8 Mart'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar'da basketbol takımının kontrolden geçirilmesine yönelik bir karar çıktı.
SLOUKAS, DATOME, WİLLİAMS, NUNNALLY VE THOMAS YOKTU
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı mücadeleye Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Leo Westermann, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Egehan Arna, Nando De Colo, Jan Vesely, Berkay Candan, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Joffrey Lauvergne kadrosuyla çıkmış; Luigi Datome, Derrick Williams, James Nunnally, Kostas Sloukas ve Malcolm Thomas yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer almamışlardı. (Milliyet)
Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen bazı oyuncularda koronavirüs belirtilerine rastlandığının açıklanması sonrası, sarı lacivertli takımla yakın zamanda maç yapan Beşiktaş Sompo Sigorta'da panik yaşandı. Siyah beyazlı oyunculara koronavirüs testi yapılacak.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek" açıklamasında bulundu.
Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe uzun süredir transfer yapmak istediği sol bek mevkisi için aradığı ismi sonunda buldu. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Asamoah ile anlaşma üzere...