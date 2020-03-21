SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması Son dakika! Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.

Beşiktaş'ta koronavirüs paniği! Beşiktaş'ta koronavirüs paniği! Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen bazı oyuncularda koronavirüs belirtilerine rastlandığının açıklanması sonrası, sarı lacivertli takımla yakın zamanda maç yapan Beşiktaş Sompo Sigorta'da panik yaşandı. Siyah beyazlı oyunculara koronavirüs testi yapılacak.

Koronavirüs kapan sporculara kötü haber! Kurtulsalar bile... Koronavirüs kapan sporculara kötü haber! Kurtulsalar bile... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek" açıklamasında bulundu.

Arda Turan 'en'lerini açıkladı Arda Turan 'en'lerini açıkladı Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.