Beşiktaş'ta Koronavirüs alarmı! Testten geçecekler...

Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da, zorlu maç öncesinde grip şoku yaşanıyor...
Bu sezon takım ve teknik heyetten birçok ismin soğuk algınlığı sebebiyle problem yaşamasının ardından son olarak kervana Caner Erkin de katıldı. Sarı-Kırmızılılar’la oynanacak karşılaşmanın çalışmalarına önceki gün başlayan Kara Kartal’da soğuk algınlığı rahatsızlığı sebebiyle idmana katılamayan tecrübeli sol bek, hastalığının devam etmesi sebebiyle dünkü idmanda da yer alamadı.
Önceki teknik direktör Abdullah Avcı’yla başlayan, ardından; Umut Nayir, Victor Ruiz, Mohamed Elneny ve Adem Ljajic’le süren grip salgınına son olarak Caner Erkin’in de eklenmesi sonrasında kulüp, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kırmızı alarm verdi.
Personel, testten geçirilecek
Yakın dönemde Adem Ljajic’ten soğuk algınlığı sorunu sebebiyle 2 hafta yararlanamayan ve Caner Erkin’i de derbide oynatamama riski beliren Beşiktaş’ta, bu sorunun çözülmesi için bir dizi önlem alındı. Başarılı sol bek, 2 gündür tedavi sonrasında idmanlara katılmadan evin yolunu tutarken pazar günkü karşılaşma öncesinde ilk olarak tesislere misafir girişi yasaklandı. İkinci olarak ise tüm kulüp personelinin sağlık taramasından geçirileceği bildirildi.
(Fanatik)
Liglerde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcısı, 154 tane klasman, 305 klasman yardımcı hakem görev alıyor. Toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi var.
Beşiktaş'ta önceki teknik direktör Abdullah Avcı'yla başlayıp; Umut Nayir, Ruiz, Elneny ve Ljajic'le devam eden soğuk algınlığı salgını, son olarak Caner Erkin'i vurdu. Tecrübeli sol bek, 2 gündür idmana çıkamadı. Kulüp, tedbir olarak tesislere misafir girişini yasakladı.
Trabzonspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile yeni kontrat yapmak istiyor. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanırken oyuncunun maaşında da indirim yapması bekleniyor. Jose Sosa'nın talebi ise 1 yılın üstünde bir sözleşme.
Sarı-Lacivertliler'de kaptan Emre futbolu bırakacak... Sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici, Isla ve Falatte ile yollar ayrılacak. Tolgay, Alper, Mevlüt ve Zajc topun ağzında. Kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey'e de yeni takım bulunacak.
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi bugün belli olacak. Dev maç için Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen'in isimleri öne çıkıyor.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini yorumladı.
Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, takımın geleceği parlak olan Türk futbolcusu Orkun Kökçü'ye Arsenal'in ilgisi olduğuna yönelik söylentilerle ilgili konuştu.