  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 10:47
  • |
  • 08 Mart 2020 Pazar 10:47

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng'in gözü derbide

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng'in gözü derbide

Paylaş

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında etkisiz bir oyun ortaya koyan Kevin-Prince Boateng, Galatasaray maçıyla gollerine devam etmeyi planlıyor.

Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Kevin- Prince Boateng, ilk 11’de başladığı Ankaragücü mücadelesinde etkisiz bir oyun sergiledi.

Vodafone Park’ta çıktığı ilk maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran ve sonraki iç saha maçında Trabzonspor’a da golünü atan Boateng, Ankaragücü karşısında pozisyona giremedi. Ganalı futbolcu, 66. dakikada yerini Abdoulay Diaby’ye bıraktı.

Tecrübeli oyuncunun, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada haftaya pazar günü Galatasaray’la oynayacakları derbide gollerine devam etmeyi planladığını söylediği bildirildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ljajic'in o hareketi sonrası yönetim kararını verdi

title

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı: The End!

title

Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler

Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki
Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki

Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki

Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a gözdağı
Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a gözdağı

Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a gözdağı

Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı
Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı

Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı

Ljajic'in o hareketi sonrası yönetim kararını verdi
Ljajic'in o hareketi sonrası yönetim kararını verdi

Ljajic'in o hareketi sonrası yönetim kararını verdi

Sivas'ta dev randevu! Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler
Sivas'ta dev randevu! Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Sivas'ta dev randevu! Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Fenerbahçe - Denizlispor maçına Emre Belözoğlu damgası
Fenerbahçe - Denizlispor maçına Emre Belözoğlu damgası

Fenerbahçe - Denizlispor maçına Emre Belözoğlu damgası
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.