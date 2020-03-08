Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng'in gözü derbide

Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Kevin- Prince Boateng, ilk 11’de başladığı Ankaragücü mücadelesinde etkisiz bir oyun sergiledi.
Vodafone Park’ta çıktığı ilk maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran ve sonraki iç saha maçında Trabzonspor’a da golünü atan Boateng, Ankaragücü karşısında pozisyona giremedi. Ganalı futbolcu, 66. dakikada yerini Abdoulay Diaby’ye bıraktı.
Tecrübeli oyuncunun, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada haftaya pazar günü Galatasaray’la oynayacakları derbide gollerine devam etmeyi planladığını söylediği bildirildi.
(Fanatik)