Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou derbiyi bekliyor

Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kalan Kevin N'Koudou, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'deki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkmıştı.
Yoğun çalışmayla performansını üst seviyeye çekmeye çalışan başarılı futbolcu, istekli görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.
Fransız kanat oyuncusu, derbiye kulübede başlayacak.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.
Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak.
Ferdi Kadıoğlu derbide Fenerbahçe'nin jokeri olacak. 21 yaşındaki futbolcu, kupa maçında yaptığı 2 asistle göz doldururken, performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi.