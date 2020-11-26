Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou derbiyi bekliyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.

Galatasaray devre arası atağa kalkıyor Galatasaray devre arası atağa kalkıyor Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.

Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı

Galatasaray'dan 'çifte standart' isyanı Galatasaray'dan 'çifte standart' isyanı Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.

Fenerbahçe'nin derbi stratejisi belli oldu Fenerbahçe'nin derbi stratejisi belli oldu Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak.