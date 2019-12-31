Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9486
  • 6,6684
  • 289.255
  • 114754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi Volkan Babacan

Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi Volkan Babacan

Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi Volkan Babacan

Sezon sonu kiralık sözleşmesi biten ve yüksek bir satın alma opsiyonu bulunan Karius'u uygun bir ücretle elde tutmayı amaçlayan Beşiktaş'ta B planı Volkan Babacan.

KARİUS’UN sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, satın alma opsiyonunun da 7 milyon 250 bin euro olarak belirlenmesi Beşiktaş’ı kaleci konusunda da harekete geçirdi. Karius’un fiyatını 4 milyon euro seviyelerine çekmek isteyen Beşiktaş, bu olmadığı takdirde Başakşehir’de kulübeye mahkum olan Volkan Babacan için girişimde bulunacak.

(Star)


Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
<p>Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Tepeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere

İnşaat Kazısı Sırasında Bizans Dönemine Ait Bir Yapı Ortaya Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sıfır aldığı cip başına bela oldu! 'Benimle alay ediyorlar'

Şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü