Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi Volkan Babacan

KARİUS’UN sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, satın alma opsiyonunun da 7 milyon 250 bin euro olarak belirlenmesi Beşiktaş’ı kaleci konusunda da harekete geçirdi. Karius’un fiyatını 4 milyon euro seviyelerine çekmek isteyen Beşiktaş, bu olmadığı takdirde Başakşehir’de kulübeye mahkum olan Volkan Babacan için girişimde bulunacak.

(Star)