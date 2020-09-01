Beşiktaş'ta Kalinic transferi için geri sayım

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle doldurmak için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, elindeki kabarık listeden son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaşmıştı. Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle temas kursa da maliyet olarak istediği geri dönüşü alamayan yönetim, Atletico Madrid’le 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat golcüden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Geçen sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcuyla 2 milyon Euro artı bonuslar üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, 32 yaşındaki yıldız golcünün İspanyol ekibiyle kontratını fesh etmesinin ardından imzayı attıracağı bildirildi. Menaceriyle birlikte bu hafta içerisinde kulüp yetkilileriyle bir kez daha görüşecek olan Kalinic’in gelecek sezondaki alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği belirtildi.
Yedek forvet Cyle Larin
Yeni sezon öncesinde kadrosunu ilk etapta 2 forvet oyuncusuyla takviye etmeyi hedefleyen yönetim, PAOK karşılaşması sonrasında fikir değiştirdi. Geçen sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem’de kiralık olarak geçiren Cyle Larin’in Yunan ekibiyle oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesindeki görüntüsünden memnun kalan teknik ekibin, yeni sezonda Kanadalı golcünün ikinci forvet olabileceğini yönetime ilettiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında Siyah-Beyazlılar’ın, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon planlamasına dahil ettiği ve hücum hattına sadece 1 yeni forvet transferi yapacağı ifade edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği yeni formalar tanıtıldı.
Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.
Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.
Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.
İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin transferini resmen duyurdu. Lazio'nun bonuslarla birlikte 19 Milyon Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilirken, Kosovalı golcü için, 'Muriqi başkente inmeye hazır' manşetleri atıldı.
Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek isteyen Fırtına, Vitor Hugo'nun yanı sıra Yordan Osorio için de bastırıyor. Venezuelalı oyuncu için Porto ile büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, transferi sonuçlandırmak için Hosseini ve Da Costa ile vedalaşmaya hazırlanıyor. İki oyuncuyla yollar ayrılırsa, Osorio'ya imza attırılacak.