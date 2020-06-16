Beşiktaş'ta kaleye yeni aday

Yerli ve yabancı bir çok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve Utku'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek.
Takımın içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı hiç bir şekilde bonservis ödemeyi düşünmeyen transfer kurmayları, dikkatini tamamen boşa çıkacak veya uygun maliyetle kiralanabilecek kalecilere çevirmiş durumda.
Psv'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hala kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transferde, Zoet'un PSV'de birinci kaleci olarak düşünülmemesi ve geçen sezon kiralık gönderilmiş olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Diğer yandan Toulese ile sözleşme yenilemeyen Hırvat kaleci Kalinic'e teklifini ileten siyah beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçmiş durumda.
Stanislav Kritsyuk yeni 'bir numara' olabilir
Bu arada Beşiktaş'ın kaleci adaylarına bir yenisi daha eklendi.
Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi.
30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.
Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak.
Futbola Rusya'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.
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