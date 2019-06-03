Beşiktaş'ta kalede büyük belirsizlik

FABRİ YEDEK BEKLİYOR

BEŞİKTAŞ'TA Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları için de gaza basıldı. Siyah-Beyazlılar’da gizli gündem kaleci konusu… Geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden olan Loris Karius'a Almanya'dan tekliflerin olması sonucu gözler Liverpool'a çevrildi. Beşiktaş ile 1 yıl daha kiralık kontratı bulunan Alman eldivenin satılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Kartal, eski file bekçisi Fabri'yle ilgileniyor.

KARİUS HER AN GİDEBİLİR

PREMİER Lig'de küme düşen Fulham'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Fabri'yle görüşen yöneticiler, ekonomik açıdan uygun bir zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak. Karius her ne kadar kalmak istediğini ima eden açıklamalar yapmış olsa da ailesi ve arkadaş çevresi nedeniyle Bundesliga macerasına da sıcak bakıyor. Abdullah Avcı’nın Karius’u beğendiği, ancak yıldız kalecinin gitmesi halinde Başakşehir’den öğrencisi Mert Günok’u istediği öğrenildi.

YEDEK LİSTESİ UZUN

TOLGA Zengin’in Beşiktaş macerasının sona ermesiyle birlikte yedek kaleci sorunu da ortaya çıktı. Mevcut kadroda 21 yaşındaki Utku Yuvakuran ile 18’lik Ersin Destanoğlu yer alıyor. Bu doğrultuda Akhisarspor’da Fatih Öztürk, Evkur Yeni Malatyaspor’dan Ertaç Özbir, Ankaragücü’nden Altay Bayındır ve Çaykur Rizespor’un milli kalecisi Gökhan Akkan listedeki isimler. Siyah-Beyazlı kulübün kaleci departmanının vereceği rapor doğrultusunda hareket edileceği aktarıldı.

(Güneş)