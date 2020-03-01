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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 11:14
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  • 01 Mart 2020 Pazar 11:22

Beşiktaş'ta Jeremain Lens kararı verildi! Kulübeye çekiliyor...

Beşiktaş'ta Jeremain Lens kararı verildi! Kulübeye çekiliyor...

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Siyah-Beyazlılar’da önceki gün Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Jeremain Lens, ortaya koyduğu etkisiz performansla teknik ekibi üzmüştü.

Siyah-Beyazlılar’da önceki gün Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Jeremain Lens, ortaya koyduğu etkisiz performansla teknik ekibi üzmüştü.

Oyunun 62. dakikasında yerini Kevin-Prince Boateng’e bırakan Hollandalı kanat oyuncusunun, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte kulübeye geçeceği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Lens’in yerine hastalığı geçen ve idman eksiğini kapatan Adem Ljajic’i görevlendireceği belirtildi.

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