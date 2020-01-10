Beşiktaş'ta Jeremain Lens hazırlık maçında sakatlandı

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar İzmir ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, mücadelenin 64. dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi.
Sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutarak sekmeye başlayan Jeremain Lens’e ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Hollandalı oyuncunun durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.
Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan "Harcama Limitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.