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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 19:19
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 19:19

Beşiktaş'ta Jeremain Lens hazırlık maçında sakatlandı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens hazırlık maçında sakatlandı

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Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar İzmir ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, mücadelenin 64. dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi.

Sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutarak sekmeye başlayan Jeremain Lens’e ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Hollandalı oyuncunun durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

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