Beşiktaş'ta Jeremain Lens gözden çıkarıldı: Kendine kulüp bul, kolaylık sağlarız!

Beşiktaş yönetiminin, bonservisi ile göndererek hem gelir elde etmek hem de 2.3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak istediği Jeremain Lens'e şu ana kadar herhangi bir teklif gelmedi.

Siyah-beyazlılar, bunun üzerine kiralama formülünü devreye soktu.

Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan bazı takımlarla temasa geçilirken oyuncunun menajerine de "Kulüp bulun, her türlü kolaylığı sağlarız" mesajı iletildi.

2017'den bu yana Beşiktaş formasını giyen ve toplam 5.5 milyon euro maliyetler transfer edilen Jeremain Lens'in sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

(Sabah)