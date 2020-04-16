Beşiktaş'ta indirimi kabul eden tek isim Necip Uysal

Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş Yönetimi’ne olumlu dönüş yapan tek ismin Necip Uysal olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti. Yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup’tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.
Birinci kaptan Burak Yılmaz’dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip’in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı. Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak. Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip’i herkese örnek gösterecek.
(Milliyet)
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Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
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