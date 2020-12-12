Beşiktaş'ta imzalar atıldı

KAP’a yapılan bildirimde, mektubun 28 Eylül’de imzalandığı ortaya çıktı. Nihai anlaşmalarla Beşiktaş da Fenerbahçe gibi uzun vadeli bir borç ödeme anlaşmasına sahip olacak. Bu anlaşmanın benzerine Galatasaray ve Trabzonspor’un da imza atması bekleniyor. Beşiktaş, 23 Aralık’taki genel kurulda yapılan bu anlaşma için yetki isteyecek. Yetki alınırsa anlaşma da yürürlüğe girecek.
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