Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,727
  • 6,3783
  • 277.166
  • 100194
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta ikinci FEDA dönemi yolda!

Beşiktaş'ta ikinci FEDA dönemi yolda!

Beşiktaş'ta ikinci FEDA dönemi yolda!

Beşiktaş yönetimi, mali konularda çıkış için kolları sıvadı, oyunculardan indirim istenecek.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün haftalık toplantı için bir araya gelirken, gündemin ana maddesi mali konulardı.

Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah-beyazlı idarecilerin ilk etapta 100 milyon TL aradığı belirtildi. Toplantıda ocak ayı için şimdiden transfer yapılanması da konuşuldu.

Mali yönden sürdürülebilir bir yapı adına maliyetleri aşağı çekmeye çalışan Başkan Çebi ve ekibi, yüksek maaş alan bazı futbolcularla birlikte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan isimlerle şimdiden görüşme yapılmasını kararlaştırdı.

Ligin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan kütüphanede
'Yıldız beni yükseltiyor'
Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

YPG-PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu