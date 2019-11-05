Beşiktaş'ta ikinci FEDA dönemi yolda!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün haftalık toplantı için bir araya gelirken, gündemin ana maddesi mali konulardı.

Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah-beyazlı idarecilerin ilk etapta 100 milyon TL aradığı belirtildi. Toplantıda ocak ayı için şimdiden transfer yapılanması da konuşuldu.

Mali yönden sürdürülebilir bir yapı adına maliyetleri aşağı çekmeye çalışan Başkan Çebi ve ekibi, yüksek maaş alan bazı futbolcularla birlikte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan isimlerle şimdiden görüşme yapılmasını kararlaştırdı.

Ligin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak.

(Sabah)