Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular, Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.

Koronavirüs nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından Türkiye'de bulunan yabancı sporcular ülkelerine dönmeye başladı.

Beşiktaş forması giyen ve aileleri ile birlikte İstanbul’da yaşayan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten aldıkları iznin ardından Türkiye’den ayrıldı.

Ülke konsoloslukları ile iletişime geçen Lens Hollanda’ya Boateng ise İtalya’ya gitti. İki oyuncu da seyahatlerini özel uçakla gerçekleştirdi. (NTVSpor)