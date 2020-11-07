Beşiktaş'ta iki gün izin

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut'tan takıma motivasyon konuşması Erol Bulut'tan takıma motivasyon konuşması Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.

Montero'nun performansı hayal kırıklığı yarattı Montero'nun performansı hayal kırıklığı yarattı Beşiktaş'ta Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero'nun performansı beğenilmedi.

Galatasaray revire döndü! 11 sakatlık... Galatasaray revire döndü! 11 sakatlık... Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.

Avcı: 'Başarıya inanmasam görüşmezdim' Avcı: 'Başarıya inanmasam görüşmezdim' Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek

Beşiktaş Güneşli günleri mumla arıyor Beşiktaş Güneşli günleri mumla arıyor Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.