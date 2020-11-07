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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:50
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Beşiktaş'ta iki gün izin

Beşiktaş'ta iki gün izin

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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş iki gün izin yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına 9 Kasım Pazartesi günü 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

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