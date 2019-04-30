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  3. Beşiktaş'ta Hürser Tekinoktay resmen başkan adayı oldu

Beşiktaş'ta Hürser Tekinoktay resmen başkan adayı oldu

Beşiktaş'ta Hürser Tekinoktay resmen başkan adayı oldu

Beşiktaş'ta kongre hareketliliği devam ediyor... Siyah-beyazlı kulüpte 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda Fikret Orman'a rakip çıktı.

NTVSpor'un haberine göre; Bir süredir adaylık çalışmalarında bulunan Hürser Tekinoktay, 270 genel kurul üyesinin geçerli imzasını divan kuruluna teslim etti. 190 üye imzasını divan kurulunun huzurunda atarken, geri kalan 80 üye noter onaylı imza verdi.

Hürser Tekinoktay daha önce de 270 imza toplamış fakat imzalar geçerli sayılmamıştı.

Olağan seçimli genel kurulda, oy verme hakkına sahip 14 bin 200 Beşiktaş Genel Kurul üyesi, siyah-beyazlı kulüpte 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kuruluna karar verecek.

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