Beşiktaş'ta hedef fırsat transferi

Kayserispor'un sezon başı 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer ettiği Bernard Mensah, geçtiğimiz haftalarda yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. 25 yaşındaki Ganalı orta sahanın aklının hâlâ sezon başında kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'ta olduğu öğrenildi.

Kayserispor ise oyuncunun tüm alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimalini ortadan kaldırdı. Sarı-kırmızılı kulübün Mensah için en az 3 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş ise başarılı oyuncu ile ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi girişim yapmadı.

MARCELO İÇİN BONSERVİS YOK

Lyon taraftarları ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı sorunla bir anda siyah-beyazlı camianın gündemine gelen Marcelo Guedes için yönetim beklemeye geçti.

Hem kendisinin hem de ailesinin Beşiktaş'a olan sevgisi bilinen Brezilyalı futbolcu, Fransız kulübüyle kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş yönetimi, Lyon'la ilişkisini kesmesi koşuluyla Marcelo'ya sıcak bakıyor. Bir başka seçenek ise 32 yaşındaki yıldızın bedelsiz olarak kiralanması.

Marcelo, Temmuz 2017'de Kartal'a 7 milyon Euro kazandırarak Lyon'a transfer olmuştu.

(Sabah)