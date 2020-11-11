Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
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Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
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