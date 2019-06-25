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Beşiktaş'ta gündem Eliaquim Mangala

Beşiktaş'ta gündem Eliaquim Mangala

Nicolas Isimat-Mirin’in performansından memnun olmayan ve Vida’ya partner arayan Beşiktaş, Manchester City’nin stoperi Eliaquim Mangala'yı gündemine aldı.

Savunmada Vida'ya iyi bir partner arayan Beşiktaş, Manchester City'nin 28 yaşındaki stoperi Eliaquim Mangala'yı listesine aldı.

2014 yılında 30 milyon Euro'ya Porto'dan M.City'ye transfer olan 28 yaşındaki stoper, İngiliz devinin kadrosunda artık kendine yer bulamıyor. Geçen sezon M.City'de hiç forma şansı bulamayan Fransız oyuncu, U23 takımıyla 5 maça çıktı.

2018'de dizinden sakatlık geçiren ve 8 ay sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu için ilk temas gerçekleştirildi. Mangala'nın sağlık durumunu takip eden Kartal, oyuncunun kiralık şartlarını da araştırıyor.

(Sabah)

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