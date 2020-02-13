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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 14:50
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 14:59

Beşiktaş'ta Gökhan ve Caner'in kaderi belli oldu

Beşiktaş'ta Gökhan ve Caner'in kaderi belli oldu

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Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kararını verdi.

Siyah beyazlılar, iki tecrübeli oyuncu ile yola devam etme kararı aldı. Gelecek sezon bir yandan takımın yaş ortalamasını düşürmeyi planlayan Ahmet Nur Çebi yönetimi, diğer yandan tecrübeli oyuncuları da bırakmayacak. Gönül ve Erkin de yeni mukavelede ücretlerinde indirime gidecek.

Kariyerinin sonlarına gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül, futbola Beşiktaş formasıyla veda etmek istiyor. 32 yaşındaki Caner Erkin de son imzasını Beşiktaş'a atmak istiyor. Taraflar yola devam için prensip anlaşmasına vardı. Gökhan. Gönül 2016-17'de Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Beşiktaş'a gelirken aynı sezon Fenerbahçe' den İnter'e giden Caner Erkin de siyah beyazlılara satın alma opsiyonuyla kiralık gelmişti.

Öte yandan Beşiktaş, taraftarın heykelinin dikilmesini istediği Atiba ile de 1 yıl daha devam edecek. Beşiktaş formasıyla 131 resmi maça çıkan Gökhan 7 gol 13 asistlik bir performans sergiledi. Caner Erkin ise aynı süre zarfında 112 maçta oynarken 5 gol attı, 28 asist yaptı.

(Ajansspor)

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