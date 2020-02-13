Beşiktaş'ta Gökhan ve Caner'in kaderi belli oldu

Siyah beyazlılar, iki tecrübeli oyuncu ile yola devam etme kararı aldı. Gelecek sezon bir yandan takımın yaş ortalamasını düşürmeyi planlayan Ahmet Nur Çebi yönetimi, diğer yandan tecrübeli oyuncuları da bırakmayacak. Gönül ve Erkin de yeni mukavelede ücretlerinde indirime gidecek.
Kariyerinin sonlarına gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül, futbola Beşiktaş formasıyla veda etmek istiyor. 32 yaşındaki Caner Erkin de son imzasını Beşiktaş'a atmak istiyor. Taraflar yola devam için prensip anlaşmasına vardı. Gökhan. Gönül 2016-17'de Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Beşiktaş'a gelirken aynı sezon Fenerbahçe' den İnter'e giden Caner Erkin de siyah beyazlılara satın alma opsiyonuyla kiralık gelmişti.
Öte yandan Beşiktaş, taraftarın heykelinin dikilmesini istediği Atiba ile de 1 yıl daha devam edecek. Beşiktaş formasıyla 131 resmi maça çıkan Gökhan 7 gol 13 asistlik bir performans sergiledi. Caner Erkin ise aynı süre zarfında 112 maçta oynarken 5 gol attı, 28 asist yaptı.
(Ajansspor)
TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kararını verdi.
Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Deniz Türüç'e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro'ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.
Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Alanyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın son anlarında kırmızı kart gören Mariano, Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Sergen Yalçın'ın Mısırlı orta saha Elneny'nin kalmasını istemesi üzerine harekete geçen yöneticiler, Arsenal ile masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.
Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki sıkıntıları madde madde açıkladı.
20 Ekim’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nün 34. Başkanı seçilmişti. Sunulan raporlarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe yaptığı destek ortaya çıktı.