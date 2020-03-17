Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün son durumu belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı! Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı! Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.

'Para konuşacak zaman değil' 'Para konuşacak zaman değil' Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

Koronavirüs fırsatı! Brezilyalı stoper bedavaya geliyor Koronavirüs fırsatı! Brezilyalı stoper bedavaya geliyor Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u gündemine aldı. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, başarılı defansı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.