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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 12:06
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 12:06

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.

Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

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