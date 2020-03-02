Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.
Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.
Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.
FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.
Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.