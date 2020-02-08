Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta 55. dakikada sarı kart gören Gökhan Gönül, Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, Başakşehir ile 14 Şubat günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, 21. hafta maçında zorlu Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor.
Beşiktaş, Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor.
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.
Yenileme çalışmaları tamamlanan ve tekrar Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı’nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz’e çok sert cevap verdi.
Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
Çaykur Rizespor Kulübü, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.