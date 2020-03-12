Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin sevinci yaşanıyor

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün sabah yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Bu hafta başlayan antrenmanların ilk 2’sine katılmayan Caner Erkin, takım idmanının tamamında yer aldı. Soğuk algınlığı sebebiyle dinlendirilen ve tedavi gören tecrübeli sol bekin, sorununu atlatması teknik ekibi sevindirdi. Başarılı oyuncunun, pazar günkü Galatasaray karşılaşmasında ilk 11’de görev yapacağı bildirildi.
Dorukhan Toköz beklemede
Kara Kartal’ın dünkü idmanında Dorukhan Toköz’ün ise bireysel çalışmalara devam ettiği aktarıldı. Genç oyuncunun da dizindeki sakatlığını atlatmasının ardından yakın zaman içerisinde takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.
Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.
Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.