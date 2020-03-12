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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:30
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:30

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin sevinci yaşanıyor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin sevinci yaşanıyor

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Beşiktaş'ta soğuk algınlığı sebebiyle hafta başından beri tedavi gören ve takımdan ayrı bulunan Caner Erkin, dünkü idmanda yer aldı. Sağlık sorununu atlatan başarılı sol bekin, pazar günkü derbide sahada olacağı bildirildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün sabah yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Bu hafta başlayan antrenmanların ilk 2’sine katılmayan Caner Erkin, takım idmanının tamamında yer aldı. Soğuk algınlığı sebebiyle dinlendirilen ve tedavi gören tecrübeli sol bekin, sorununu atlatması teknik ekibi sevindirdi. Başarılı oyuncunun, pazar günkü Galatasaray karşılaşmasında ilk 11’de görev yapacağı bildirildi.

Dorukhan Toköz beklemede

Kara Kartal’ın dünkü idmanında Dorukhan Toköz’ün ise bireysel çalışmalara devam ettiği aktarıldı. Genç oyuncunun da dizindeki sakatlığını atlatmasının ardından yakın zaman içerisinde takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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