Beşiktaş'ta futbolcular sahaya indi

Sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 19 Mart Perşembe gününün ardından tam 1 ay sonra Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde futbolculardan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldı. Siyah-beyazlı ekibin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği listelerle gruplar halinde antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor.
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Fransız ekibi PSG'nin Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa devlerini peşine takan Alex Telles transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.
Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Beşiktaş, Sırp yıldızın yerine Nico Gaitan'ı transfer etmek istiyor.
İç transferde de hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla yeni kontrat yapmak istiyor.