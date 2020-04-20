Beşiktaş'ta futbolcular sahaya indi

SPOR GÜNDEMİ

Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.

Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç... Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç... Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.

Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe... Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe... Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi Fenerbahçe'ye kötü haber geldi Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor Fransız ekibi PSG'nin Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa devlerini peşine takan Alex Telles transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.

Fener'in gözdesini Beşiktaş kapıyor Fener'in gözdesini Beşiktaş kapıyor Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Beşiktaş, Sırp yıldızın yerine Nico Gaitan'ı transfer etmek istiyor.