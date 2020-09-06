Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.
İtalyan devi Juventus, gelecek sezon kadroda düşünmedi Sami Khedira'ya talip bulamıyor
2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan İtalya Grand Prix'te kazanan AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu.
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Tüm mesaisini orta saha transferine harcayan Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'i yokladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Inter'in hedefi oyuncuyu 18 milyon euro karşılığında bonservisiyle göndermek.
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