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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 21:59
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Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

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AA

Beşiktaş, Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

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